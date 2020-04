LA POLICE VEILLE AU RESPECT DU CONFINEMENT : Contrôle d’identité de 147 personnes à Mostaganem

Durant la première période de confinement partiel qui s'étale du 02 avril 2020 au 08 du même mois, les citoyens semblent respecter scrupuleusement cette mesure préventive pour faire face à la propagation du Covid-19, selon un communiqué de la sureté de wilaya, un dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en place par les services de la sûreté de Mostaganem à travers 14 points de la wilaya, pour empêcher la circulation des personnes, les rassemblements en plus d'apporter un soutien aux personnels du corps médical et paramédical. Durant cette période, il a été procéder au contrôle de l’identité de 147 personnes en plus de la vérification de 114 autres ,titulaires d'une autorisation de circulation , alors que 144 véhicules et 25 motos ont été contrôlés dont 34 véhicules et 25 motos placés en fourrière .Les citoyens mostaganemois ont montré une compréhension quant au danger du coronavirus, quant à l’importance du respect des gestes barrières, en évitant les regroupements et de sortir de chez eux, sauf nécessité extrême.