LA POLICE DRESSE SON BILAN 2017 A MOSTAGANEM : 1095 affaires d’homicide et CBV

Le chef de Sûreté de wilaya de Mostaganem en présence de ses subalternes parmi les hauts cadres de la police, a rendu public en ce jeudi un bilan annuel exhaustif relatif à l’ensemble du bilan annuel au titre des activités de l’année 2017, lors d’une conférence de presse tenu au Conservatoire de la ville. A ce titre, le bureau spécial de réception des appels a reçu 29.380 appels téléphoniques sur les différents numéros de la police. Il s’agit de 2829 appels concernant les renseignements et l’orientation, 3 250 appels d’intervention et de secours, 807 signalements des accidents de la circulation et 22 497 appels divers. Ce qui dénote selon le divisionnaire de Mostaganem de la confiance que met la population dans l’institution policière et surtout de la prise de conscience chez le citoyen. Concernant la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la wilaya a connu une hausse par rapport à l’année 2015. La Sûreté nationale de wilaya a enregistré un nombre de 5523 affaires criminelles et délictuelles attentatoires aux personnes et aux biens, des affaires solutionnées à hauteur de 85%, dans lesquelles 5 900 personnes étaient impliquées. Parmi ces dernières, quelque 923 présumées coupables ont été écrouées à l’issue de leur présentation devant les procureurs de la République près les tribunaux de la wilaya. Au registre de la lutte contre la toxicomanie, en sus des arrestations des 1442 personnes impliquées, les services de Sûreté ont procédé à la saisie de 13135g de kif traité et de 7815 comprimés de psychotropes. A propos des homicides et coups et blessures volontaires, la police n’a pas chômé, puisqu’elle a traité 1095 affaires. Il y a aussi d’autres délits comme le détournement des biens de l’Etat, les vols de véhicules et de motos, la corruption, les trafics d’influence, la cybercriminalité, l’immigration clandestine et la violence à l’école et conjugale. Les services de la sécurité publique ont enregistré en outre, 362 accidents corporels de la circulation, survenus à travers le réseau routier urbain. Des accidents qui ont causé la mort de 6 usagers de la route et des blessures à 272 autres. Les causes des accidents sont dues principalement au facteur humain et l’irrespect du code de la route, les agents du même corps de sécurité ont infligé 15 546 amendes forfaitaires.