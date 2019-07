LA MINISTRE DE CULTURE INAUGURE PLUSIEURS PROJETS : Meriem Merdassi hôte de la ville de Mascara

La Ministre de la culture, Mme Meriem Merdassi a effectué, hier le samedi 6 juillet 2019 une visite de travail au niveau de la wilaya de Mascara, qu’elle a débuté par l’inauguration de la direction de la culture, une infrastructure réalisée pour un montant de 92 millions de dinars, dont l’équipement a nécessité une enveloppe de plus de 3,996 millions de dinars. Poursuivant sa tournée, elle a inaugurée également la maison de la culture, une autre infrastructure réalisée dans le secteur pour un montant de plus de 736 millions de dinars. Il s’agit d’un important projet réalisé par une entreprise n’ayant aucune expérience dans le domaine et qui a fait un travail bâclé qui nécessite une expertise. Cette infrastructure a consommé plus qu’il en faut en matière de finances et qui présente énormément de défaillance. L’équipement de ces lieux a nécessité plus de 20,880 millions de dinars : des fauteuils à plus de 23,980 millions de dinars, la sonorisation a couté plus de 34,412 millions de dinars, l’éclairage de scènes plus de 37,890 millions de dinars et les rideaux 3,689 millions de dinars alors que la réalisation n’est qu’à 96%. La maison de la culture présente déjà des signes apparents de dégradation, que personne n’ose prendre en charge, ont été signalés à la tutelle, puisque cette infrastructure demeure toujours sous la période de garantie. A ce sujet, la ministre a instruit aux responsables du secteur de prendre soins de ces infrastructures qui sont très importantes et surtout, a-t-elle dit, en insistant sur leur mise en fonction dans de meilleurs délais, et de les ouvrir aux jeunes et à la population. Ensuite la ministre et la délégation qui l’accompagnait, se sont rendues au niveau de la localité de Ghriss pour visiter l’arbre de la ‘’Dardara’’, haut-lieu historique de l’Emir Abdelkader avec les tribus de Ghriss et comme a l’accoutumé, la ministre a planté un arbre symbolique, puis elle s’est dirigée vers Sidi Kada, lieu ou sont enterrés les aïeux de l’Emir . Elle a visité également le Saint Sidi Kada Belmokhtar grand père de l’Emir.