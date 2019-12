LA MAFIA DU FONCIER ENFIN DENONCEE A TISSEMSILT : Le dossier du foncier agricole en instruction à Teniet El Had

En effet, les superficies agricoles au niveau de la daïra de Teniet El Had dans la wilaya de Tissemsilt ont perdu du terrain et de la crédibilité de plus en plus devant l’engagement de certains responsables locaux dans des projets qu’ils jugent corrects et d’intérêt public. En même temps, les parties qui se sentaient lésées affirment que les dénonciations qui sont au niveau du tribunal de la même ville concernent entre autres le bénéfice de la femme d’un élu communal et président d’une commission d’un terrain agricole dans le cadre de la création des périmètres agricoles ainsi que des proches d’élus et membre proches de responsables. Une situation qu’il n’y a pas longtemps dit beaucoup sur les politiques et visiblement les stratégies de développement adoptées par certains responsables au niveau de la wilaya de Tissemsilt, des semblants de projets, des investissements « improvisés » et anarchiques se font désormais à grande échelle à Tissemsilt et qui ne s’articulent que sur les humeurs et les grès des uns, ce qui a poussé des citoyens à les dénoncer par toutes les voies via les réseaux sociaux et la justice. Les dénonciateurs affirment que les gens ciblés par les dénonciations sont les membres de la commission chargée de l’étude des dossiers, le président de l’assemblée et sa tutelle. En somme, La réalité dit que dans la ville de Teniet El Had, les responsables ne se gênent plus pour détourner la vocation du foncier agricole aux centaines de mètres carrés pour ne pas dire des hectares et ne reculent devant rien pour se faire dans un sens un substantiel bénéfice d’où ils misent sur l’activation de la justice afin d’élargir les enquêtes et punir ceux qui se sont enrichis par des manières pas très orthodoxes.