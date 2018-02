LA JOURNEE DU ‘’CHAHID’’ A MOSTAGANEM : Pour l’unité et la cohésion sociale

À l’instar des autres wilayas, Mostaganem a commémoré la journée nationale du chahid au niveau des communes de Mostaganem et celle de Sayada avec un programme riche en évènements sous la conduite de M. Mohamed Abdennour Rabhi, wali de la wilaya de Mostaganem, accompagné d’une importante délégation composée des autorités civiles, militaires et des membres de la famille révolutionnaire. La commémoration de cette journée nationale du Chahid, a commencé au niveau du cimetière des ‘’ H’chem ‘’ où, après recueillement, eu lieu la levée des couleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire de nos martyrs. Dans l’itinéraire du programme commémoratif, le wali, M.Abdennour Rabehi, a procédé à l’inauguration d’un nouveau centre des Postes et Télécommunication au niveau de Tigditt et notamment, ainsi qu’à l’inauguration d’un tout nouveau centre d’accueil dédié spécialement aux enfants autistes et ce, au niveau du quartier de la Pépinière. A noter que cette structure dont la gestion a été confiée à l’Association ‘’Amal’’ possède une capacité pouvant accueillir jusqu’à 80 enfants autistes dont l’âge serait de moins de 10 ans. Dans la lancée, le wali et la délégation l’accompagnant, ont donné le coup d’envoi au premier tir du ballon rond pour l’inauguration d’un stade de proximité au niveau du quartier de ‘’Chemmouma’’ ; il a également rendu visite à une classe d’enfants accusant un retard mental et ce au niveau de l’école ‘’Latroche Khedim ‘’ située au niveau de la route d’Oran. La célèbre citation du chahid Didouche Mourad, à savoir : « Si nous venions à mourir, défendez nos mémoires », résonne encore pour ne pas oublier ceux qui avaient sacrifié leur vie pour que l’Algérie soit libre et indépendante. Elle nous renvoie à ces hommes qui sont les symboles éternels d’une Révolution inscrite, dans la réalité en lettres de sang mais, dans l’histoire, elle est gravée en lettres d’or. Cette importante journée nationale s’est clôturée, au niveau du siège de la wilaya, par une cérémonie d’hommages rendus à des anciens Moudjahidine de Mostaganem.