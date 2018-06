LA GREVE DE 8 MOIS GELEE : Les médecins résidents au travail à partir d’aujourd’hui

Une décision à l’issue d’une Assemblée générale tenue tout au long de la journée de ce vendredi en présence des délégués nationaux. Sur les 13 facultés de médecine, dix ont voté pour et trois contre, à savoir celle de Batna, Blida et Tizi Ouzou, selon le délégué du CAMRA pour la wilaya de Sétif, Nazim Soualili. Ce dernier a tenu toutefois à préciser qu’il s’agit bien d’un gel et non d’un arrêt du mouvement de contestation. « Conscients de notre responsabilité à nous montrer proactifs dans le règlement satisfaisant de cette situation qui voit l’avenir de milliers de résidents engagé, et afin de permettre le rétablissement du dialogue avec nos deux ministères de tutelle, après concertation et vote majoritaire, nous venons une fois de plus témoigner de notre bonne foi en appelant l’ensemble des médecins résidents au gel de la grève à partir du dimanche 24 juin 2018 », lit-on dans ledit communiqué.