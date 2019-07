LA GENDARMERIE OUVRE UNE ENQUETE : Découverte de trois cadavres, non identifiés à Oran

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont ouvert une « enquête approfondie » après la découverte de trois cadavres, non identifiés pour l’heure, dans divers endroits de la capitale de l’ouest. D’après les premiers éléments, mais aussi les lésions constatées sur les dépouilles, il semblerait qu’il s’agisse de trois homicides, comme le rapporte Ennahar ce vendredi 26 juillet. Agé entre 16 et 22 ans, la première victime a été trouvée » non loin du complexe touristique New Beach, situé dans la commune d’El Ançor à l’ouest de la ville d’Oran. Elle aurait reçu un violent coup sur la tête. Le deuxième cadavre a été découvert au niveau de la corniche supérieure. Il était dans un état de carbonisation avancée, selon la même source, sans donner plus de détails. Quant au troisième cadavre, il a été découvert dans une cité AADL dans le quartier de Khemisti. La victime serait un ressortissant subsaharien, comme l’avance les premiers éléments de l’enquête.