LA GENDARMERIE FACE A LA RECRUDESCENCE DES KIDNAPPINGS : Encore deux enlèvements à Mostaganem

La jeune victime a été retrouvée au domicile des suspects au niveau de la Commune de Hassi-Mamèche. A l’issue de cette opération de recherches, la fille mineure a été remise à son père et les deux suspects impliqués dans cet enlèvement ont été traduits devant les autorités judiciaires compétentes. Par ailleurs, le 01er Novembre 2019 à 04h00, les éléments du groupe régional de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont sauvé une jeune fille universitaire, âgée de 19 ans qui a été kidnappée devant l'université « Belkaïd » à Oran. Les recherches ont été déclenchées à la suite du signalement par le frère de la victime aux services de sécurité faisant état d’un enlèvement de sa sœur, qui se trouverait dans la wilaya de Mostaganem, sans connaitre le lieu exact. En coordination avec le frère de la victime et exploitant les moyens modernes de la technologie, les gendarmes enquêteurs ont pu contacter la jeune fille par le biais de son numéro de téléphone mobile après plusieurs tentatives avec elle. Celle-ci a pu envoyer un SMS depuis son téléphone ce qui a permis aux services de la gendarmerie de déterminer les coordonnées géographiques de son lieu exact de détention. Rapidement, une patrouille de gendarmes a été mise sur route et a inspecté les lieux présumés où est séquestrée A la suite de son intervention su les lieux, la victime a été libérée de ses deux (2) kidnappeurs, qui ont fait l’objet d’arrestation immédiate .Les suspects incriminés dans ce rapt ont été déférés aux autorités judiciaires, territorialement compétentes.