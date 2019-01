LA GENDARMERIE DEMANTELE UN GANG A MOSTAGANEM : Récupération de plus de 3,1 milliards de centimes volés

Dans le cadre de l’exécution du plan de commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, relatif à la lutte contre les agressions des personnes et de leurs biens, et en se basant sur un appel reçu sur la ligne verte ‘’1055’’, informant que des inconnus se sont introduits au sein de l’une des sociétés activant à Mostaganem , se sont emparés d’une forte somme d’argent et un véhicule relevant des biens de cette dernière et ont pris la fuite vers une destination inconnue, et après une opération de surveillance , d’investigation , la fermeture de toutes les issues probables que les mis en cause pouvaient emprunter pour fuir et le repérage du véhicule volé par le recours au GPS , fixé sur ce dernier, les éléments des unités du groupement territorial, dans un laps de temps record, sont parvenus à appréhender les 06 voleurs dont l’âge varie de 29 à 39 ans, à récupérer la voiture volée , à restituer le montant d’une valeur de 3 milliards , 156 millions et 600 mille de centimes, et à saisir deux autres véhicules , dont l’un de marque ‘’Symbol’’ et l’autre de marque ‘’Peugeot’’ qui ont été utilisés dans le ‘’casse’’. Les 6 voleurs seront traduits devant les autorités judiciaires, une fois l’enquête achevée.