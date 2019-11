LA FILIERE DU LAIT A AUSSI SA MAFIA A MOSTAGANEM : Le complexe Giplait échappe à tout contrôle

En effet, selon les placiers, un vrai trafic de cette denrée de première nécessité se déroule à l’intérieur de l’usine de la Salamandre où des placiers bien connus sont favorisés au détriment des autres. Des quantités importantes de lait seraient écoulées en dehors du circuit traditionnel puisque le lait produit est aussitôt revendu en deuxième main à sa sortie de l’usine au vu et au su des responsables de Giplait et des services de la direction du commerce de la wilaya, alors qu’au même moment des placiers sont exclus (volontairement ou pas, reste à vérifier) demandent sans cesse, selon nos sources, à être engagés comme clients de la laiterie ‘’Le littoral’’. Rappelons qu’à la fin des années 90 et début 2000, un scandale de mauvaise gestion avait éclaté au niveau de la division technique de l’usine de Mostaganem où des chefs de quai et des chauffeurs étaient impliqués dans un trafic de lait avec la complicité de responsables de la division technique. Les chefs de quai fermaient les yeux sur la sortie de l’usine de quantités supplémentaires de lait pasteurisé et de petit-lait qui étaient par la suite comptabilisées comme ‘’avariées’’. Bien sûr, ces quantités étaient revendues dans le circuit traditionnel et dont les recettes échappaient ainsi au contrôle de la division commerciale et finances. Etant donné que l’opération se déroulait tôt le matin, les responsables financiers recevaient un ‘’faux’’ compte rendu de la production de la veille, établi par le responsable assurant la permanence. Cependant, aujourd’hui, le trafic serait bien organisé, selon les mêmes sources, qui ajoutent que des commerces demandent à des tierces personnes des quantités de lait, exclusivement livrées au commerçant ayant le monopole du lait Giplait dans sa commune. Ce dernier le vend sans contrôle des services concernés à 30 dinars le sachet. Le placier obtient, à cet effet, une grande marge bénéficiaire.