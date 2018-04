LA DELEGATION PARTICIPE A L’ACTION VOLONTARIAT DE PLANTATION D’ARBRES : Un groupe de l’Union européenne en visite à Oran

Cette commission dirigée et présidée par une Mostaganémoise Mme Charlotte Clair Lise a été honoré par l’ensemble des membres de l’UNFA n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cette importante action de solidarité qui rentre dans le cadre de la préservation du développement durable, ainsi que dans le rôle que joue la femme Algérienne en milieu sociale en 1950 ainsi que l'évolution de la femme Algérienne . «Cette campagne pour préserver l’environnement en favorisant la création de zones boisées en périphérie de la ville d’Oran, vise à limiter l'impact négatif de l'activité de l'homme sur son environnement», a déclaré Ammi Hachemi, membre de l’APW d’Oran ayant pris part à cette action de plantation de 7800 arbres en une année et dont 04 sur les lieux de la dite cité de Akid Lotfi. Cette opération s’est déroulée sous le signe de la "sauvegarde des éléments naturels, air, eau et terre". Ainsi, de même qu’un groupe de l’UNFA ont, durant toute la matinée de samedi dernier, creusé, planté et arrosé les jeunes plants fraichement mis en terre sur une parcelle du jardin Akid Lotfi dans la commune de Bir El Djir . Il faut adhérer à toutes ces actions qui préservent la beauté des sites de la wilaya d’Oran et de notre pays», indiquera Mme la secrétaire de l’UNFA. Selon le représentant de l’APW d’Oran, il s’agit de la plantation d’une centaine d’arbres, une espèce qui est très résistante et qui s’adapte facilement à l’intérieur du périmètre du projet de la forêt récréative de Canastel. Le reboisement en chêne-liège est également un moyen pour remédier à la déforestation et faire revivre le couvert végétal mené à mal par les incendies des dernières années. Aussi, même si cette espèce mettra plusieurs décennies avant de produire, l’arbre en lui-même est rustique et s’acclimate parfaitement à l’environnement de la wilaya d’Oran, indique un agent des forêts. Les membres de la délégation de l’Union Européenne, fiers d’avoir participé au reboisement d’une parcelle du jardin de la dite cité, ont eu droit à une collation au siège de l'organisation.