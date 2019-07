LA COMMUNE DE MOSTAGANEM DEVRAIT RECUPERER SON BIEN : L'emblème national déchiré sur la façade du bureau du RND

A La veille de la qualification de l’équipe nationale de football à la CAN 2019, alors que tous les Algériens, ont démontré encore une fois leur attachement immuable aux couleurs nationales, le drapeau algérien ne flotte pas sur la façade du bureau RND, pire encore, il est mis en berne pour exprimer son deuil suite à l’emprisonnement de son patron Ouyahia. Alors qu’en cette occasion, où les hauts responsables du pays sont en train de lutter contre le ‘’FASSAD’’ et le peuple manifeste son appartenance à cette Algérie qui a payé le prix d’un million et un demi-million de chahid pour que flotte son drapeau , qui symbolise la liberté et la souveraineté, les Rndistes, sont malheureusement occupés par l’emprisonnement de leur sale Ouyahia, et les 40 voleurs, et négligent le nationalisme qui commence par le respect de l’emblème , qui les a libérés de madame Fafa , est aujourd’hui de la mafia du clan Bouteflika et leurs serviteurs Ouyahia et Bouchouareb. L’image du drapeau algérien, déchiré, sale et berné est malheureusement le spectacle provocant, qui fait mal au cœur des passants. Il suffit de passer le long du boulevard de la rue Khemisti pour s’apercevoir que l’un des symboles sacrés de la nation est sale, déchiré et en berne , suspendu sur la façade du bureau communal du parti du sale Ouyahia. Ainsi devant cette humiliation, la commune de Mostaganem, devrait récupérer, ce dit local, qui est juridiquement, un patrimoine communal auparavant un bureau de poste, transformé en bureau RND, squatté par l’ancien maire du parti RND sous l’influence du sinistre ex premier ministre Ouyahia. Mieux le transformer en toilettes publiques que le laisser au RND.