LA CNR ENREGISTRE UN DEFICIT DE 58 000 MILLIARDS DE CTS : Retour impossible à la retraite anticipée

M. Zemali a souligné , lors d’un point de presse, que le tiers des retraités sont âgés de moins de 60 ans, "ce qui représente presque la masse monétaire du déficit enregistré par la CNR", ajoutant que si le système de la retraite proportionnelle ou la retraite en dessous des 60 ans n’avait pas été appliqué, ce déficit de la caisse n’aurait pas été enregistré. "La wilaya de Sidi Bel-Abbes comprend à elle seule quelque 7.600 retraités dont 50% ont moins de 60 ans et leur moyenne d’âge se situe entre 52 et 53 ans, ce qui est anormale", a déploré le ministre. A ce sujet, il a fait savoir qu’une série de mesures visent à réduire ce déficit budgétaire, à travers des opérations de contrôle du secteur informel et la non déclaration, indiquant qu’une réflexion est actuellement en cours sur la réforme du système de retraite, "une opération qui ne peut être réalisée de façon directe, mais sur le moyen et le long termes". A cette occasion, M. Zemali a salué la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de Loi de finances 2018, de prévoir une enveloppe budgétaire de 500 milliards DA pour couvrir le déficit de la CNT. Durant sa visite à la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le ministre a procédé à l’inauguration du siège de la l’agence locale de l’emploi dans la commune de Telagh, où il a instruit les concernés à coordonner les efforts entre l’inspection du travail et les responsables de l’agence de l’emploi pour veiller à ce que les entreprises respectent l'obligation de consacrer 1% des postes d’emploi aux personnes aux besoins spécifiques comme le stipule la législation.