LA CNAS PREND DES MESURES DE FACILITATIONS A TISSEMSILT : Lancement d’un sondage d’opinion au profit des opérateurs économiques

Dans le cadre d’une opération unique dans son genre et adaptée à la situation ayant relation directe avec la pandémie du Coronavirus et s’inscrit également dans le cadre de la politique d’ouverture aux assurés adoptée par la CNAS visant à alléger les procédures et trouver des solutions accommodées pour bien accompagner les assurés sociaux notamment les opérateurs économiques et les ayants droit, l’agence CNAS de Tissemsilt vient de lancer à travers son portail électronique un sondage d’opinion qui s’inscrit selon Mr Benkahla responsable de la communication dans un esprit d’amélioration continue des services de la CNAS ajoutant que le sondage qui comprend quatre étapes à remplir par les concernés vise les opérateurs économiques exerçant au niveau de la wilaya sur les répercussions de la pandémie sur leurs activités et par la même sur leurs déclarations et leurs obligations relatives notamment aux congés de maladie, aux contrôles et révisions médicaux, aux paiements des cotisations…etc . Les questions posées aux opérateurs économiques concernent entre autre la nature de l’arrêt de travail (total ou partiel), le nombre des assurés mis en congé spécial, la durée de l’arrêt, la volonté de l’opérateur de s’inscrire pour un échéancier de paiement afin de régler les arriérés des cotisations tout autant que ce sondage est une opportunité pour les opérateurs pour suggérer des avis et proposer des solutions, le même responsable ajoute que la direction de l’agence devra exploiter ces résultats et ces évaluations et proposer les solutions adéquates au niveau central qui permettra d’adapter ses programmes en fonction de cette pandémie et des changements qui ont touché tout les secteurs économiques. Enfin, le même responsable a assuré que les délais sont prorogés à temps opportun et la révision se fera dans les mois à venir selon le décret exécutif 69/20/ et 70/20/ relatifs aux cotisations…