L’usine Renault d’Oran risque la fermeture !

Près de cinq ans après son inauguration, l’usine oranaise de montage automobile du constructeur français, Renault, risquerait une fermeture imminente pour de longues semaines. Faute de kits SKD nécessaires à la production, l’usine sera à l’arrêt. Pour cause : le quota de ces intrants accordé pour le gouvernement algérien à Renault Algérie Production (RAP) pour l’exercice 2019, d’un montant de 660 millions de dollars, sera totalement épuisé d’ici quelques jours, affirme le quotidien le Soir d’Algérie. La fermeture devait avoir lieu, initialement, au cours du mois d’août dernier. Elle a été reportée, selon la même source, pour que les employés puissent partir en congé, mais aussi préparer la rentrée sociale et scolaire. Au stade actuel, la cadence de production a été ralentie au maximum dans un but de retarder l’échéance. Implantée à Oued Tlélat, l’usine Renault est la première du genre en Algérie. Depuis son entrée en production en novembre 2014, seulement trois modèles y sont assemblés comparativement aux sites des autres marques.