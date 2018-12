L’obésité menace la santé des Algériens

Les algériens sont de plus en plus gros, c’est une évidence. Leur rythme de vie a changé, marqué par les mauvaises habitudes alimentaires et un manque flagrant d’exercices physiques. En effet, pas mal d’algériens souffrent de surpoids et d’obésité. Le phénomène n’épargne guère les enfants, victimes de l'absence d'une culture diététique et d’une faible communication sur une alimentation saine et raisonnable, ce qui fait accroitre un phénomène considéré communément tel un des maux de ce siècle : « l’obésité ». Le problème qui prend de l’ampleur touchant notamment les enfants est devenu donc une épidémie qui guette nos petits. Causée par les mauvaises habitudes alimentaires et l’absence d'une meilleure hygiène de vie, l’obésité chez les enfants demeure un danger qui les poursuit même dans leur vie d’adulte. "La’’ malbouffe’’ endommage leur santé pendant toute leur vie et induit les maladies cardiovasculaires et le diabète chez les personnes âgées". L’étude de l’OMS susmentionnée a révélé que 9,3% des enfants de moins de 5 ans sont obèses ou en surpoids. D’autant que la fragilité émotionnelle des enfants et particulièrement des adolescents peut les mener du surpoids à l’anorexie mentale et, par conséquent, à un déséquilibre psychique. Des spécialistes en nutrition, en médecine interne et en psychologie ont été unanimes, ils en appellent à la nécessité de revenir à un mode alimentaire sain afin de juguler le phénomène de l'obésité de l'enfant en Algérie, lequel pourrait connaitre une courbe ascendante compte tenu du modèle de vie des familles. La lutte contre l’obésité et le surpoids constituent un problème de santé publique, ainsi qu’un enjeu social et économique pour l’Algérie. C’est dans ce cadre que le plan national stratégique multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risques communs aux maladies non transmissibles pour la période 2015-2019 constitue, depuis sa présentation en Conseil de gouvernement, le référentiel national et sa substance ont été repris dans le projet de la nouvelle loi sanitaire au titre des obligations de l’État dans le domaine de la lutte contre les facteurs de risque.

Ce plan a pour objectif de réduire l’exposition aux produits gras, sucrés et salés, et œuvrerait à réhabiliter les bases du régime alimentaire traditionnel de type méditerranéen fortement recommandé par les experts du monde entier.