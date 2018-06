L’intoxication alimentaire, ‘’l’imbattable’’

Finalement, les risques d’intoxications alimentaires semblent s’éterniser en Algérie, le long de l’année, en redoublant de férocité en saison estivale, elles deviennent plus importantes et si fréquentes. Elles se multiplient face aux chaleurs qui favorisent le développement des microbes sur les aliments non contrôlés par les estivants et aux repas collectifs que les personnes prennent lors de fêtes (mariages, etc.). Il est souvent également et malheureusement rapporté que la rupture de la chaîne de froid et le non-respect des règles d’hygiène dans la préparation des repas sont directement responsables de cette intoxication favorisée, par ailleurs, par une chaleur propice à la prolifération bactérienne. En dépit des efforts importants fournis et de nouvelles dispositions et mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour contrecarrer les intoxications alimentaires, les ‘’fast food’’ à l’algérienne, les pizzerias, les restaurants mobiles garés le long des routes, les vendeurs ambulants de beignets et autres glaces, ne paraissent être motivés que par le gain et n’accordent pas la moindre norme d'hygiène et font tout pour éviter de se soumettre au contrôle systématique de la direction du contrôle et des prix, en offrant souvent des aliments de piètre qualité et c'est le consommateur qui paye les pots cassés. Souvent, ces vendeurs malhonnêtes exposent les consommateurs aux intoxications. Les symptômes liés à ces maux terribles, constituent un véritable fardeau pour la santé publique, se manifestent par des troubles digestifs, des vomissements, douleurs abdominales, diarrhées aigües ainsi que par des troubles neurologiques pouvant conduire à la paralysie voire même le décès. Alors que ces intoxications alimentaires peuvent ne plus exister, juste au respect des règles d'hygiène des mains, des ustensiles et du mode de préparation des repas alimentaires ainsi qu'à la température de conservation et stockage des aliments dans les réfrigérateurs !