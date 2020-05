L’international Riyad Mahrez victime d’un cambriolage !

L’international algérien, et l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, aurait été victime d’un cambriolage dans son domicile, près de 500 000 livres sterling de butin ont été dérobés, selon les informations révélées par la presse anglaise. Les voleurs se sont emparés de trois luxueuses montres qui valent plus de 300 000 £ au total, dont une Richard Mille d’une valeur de 230 000 livres sterling et d’une Rolex Daytona valeur de 40 000 livre sterling ainsi qu’une Day Date d’une valeur de 35 000 livres sterling, précise The Sun. En plus des montres, il est dit que les cambrioleurs ont également pris plus de 50000 £ en espèces, des bracelets Cartier et des maillots de football rares d’une valeur d’environ 150000 £, ce qui porte la perte totale estimée pour Mahrez à environ 500000 £.