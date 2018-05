L’industrie automobile, du rêve à la réalité

L’industrie automobile tend déjà à devenir une réalité palpable, après avoir été un long rêve qui tardait à se réaliser .Aujourd’hui, le volume de production par les usines de montage permet de satisfaire une grande partie de la demande du marché national de véhicules. L’activité du montage des voitures est plein essor. Les usines de montage de voitures, tendent a mettre sur le marché national pas moins de 260.000 voitures. Renault implantée à Oran table sur une production de 80 000 voitures en 2018 et propose dès le début de l’année prochaine de nouveaux modèles à savoir Renault Clio avec moteur DCI et Symbol diesel. De son coté, le groupe Tahkout, qui détient l’usine de montage de voitures de la marque Hyundai à Tiaret et Suzuki à Saida, projette d’assembler 100 000 véhicules en 2018.Pour sa part SOVAC qui détient 51% de l’usine de montage de voitures de marque Volkswagen à inscrit dans son programme l’assemblage entre 35 000 et 40 000 voitures reparties sur cinq modèles : Caddy, Golf 7, Polo, Oktavia et SEAT Ibiza. KIA Algérie compte mettre, l’année prochaine sur le marché local, pas moins de 40 000 voitures. Quant a Mercedes Benz , il produit déjà des véhicules tout terrain de Classe G , qui sont destinées aux institutions publiques, essentiellement le ministère de la Défense nationale et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ce défi n’a pu voir le jour, qu’avec les efforts déployés par les pouvoirs publics, qui ont accordé toutes les facilités pour l’investissement dans l’industrie automobile. Aujourd’hui, l’Algérien peut être si fier de telles prouesses, lui permettant déjà d’acquérir un véhicule selon ses choix, malgré les prix qui restent assez élevés.