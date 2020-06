L’impact des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale?

Les réseaux sociaux mettent-ils notre santé physique et mentale en danger ? Les réseaux sociaux et les blogues prennent de plus en plus de place dans notre vie. Avec des millions d'adeptes - Facebook compterait plus de 2.13 milliards d'usagés mensuels -, ils s'imposent comme outils de communication et de changement. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y inscrivent, mais aussi quelques inconvénients. Les réseaux sociaux, comme Internet, sont capables du meilleur comme du pire.

L’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale?

Selon une étude britannique menée en 2017 par la Royal Society for Public Health (RSPH), plus de 90% des jeunes âgés entre 14 et 24 ans ont un compte sur au moins un des réseaux sociaux suivant : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou YouTube. Selon la même étude, les taux d’insomnie et de troubles de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété pour le même groupe d’âge ont augmentés d’environ 70% dans les 25 dernières années. Les médias sociaux semblent donc avoir un effet très néfaste sur la santé mentale de la nouvelle génération hyper-connectée. Ainsi, l’utilisation fréquente de réseaux sociaux, comme Facebook, Snapchat, Instagram, très populaires chez les plus jeunes, sont effectivement associés à un sentiment d’isolement social . Une étude récente montre que plus nos enfants, âgés de 10 à 15 ans, passent du temps sur les réseaux sociaux, moins ils sont heureux et par conséquent ont tendance à être plus déprimés !Les chercheurs ont en effet analysé leurs impacts sur l’anxiété et la déprime. Et il a été confirmé que ceux qui vérifient le plus souvent leurs réseaux sociaux, ont plus de risques d’être déprimés. Cette observation est aussi faite si les jeunes consultent plusieurs réseaux sociaux.

Vengeance, intimidation et pédophilie

L’intimidation trouve sa place dans les réseaux sociaux. Des personnes mal intentionnées s'en servent pour harceler des collègues, des confrères ou consoeurs de classe. Jeunes et moins jeunes rédigent des messages insultants ou haineux et s'en donnent à coeur joie, sans censure.Pour certaines personnes, ces réseaux sont parfois utilisés comme outil de vengeance. Vous vous souviendrez sans doute de cet homme éconduit qui, pour se venger, a publié des photos intimes de son ex-petite amie, ou de cet adolescent qui a dévoilé la double vie d'une employée de commission scolaire qui, dans ses temps libres, évoluait dans des films réservés aux adultes. Les histoires d'horreur sont légion. De nombreux pédophiles utilisent les réseaux sociaux pour dénicher et séduire des fillettes et des adolescentes pour ensuite les agresser. Avons-nous besoin d'élaborer davantage?

La vie privée en danger

Informer vos « amis » de certaines facettes de votre vie privée peut entraîner des problèmes. Combien d'adeptes de Facebook ont été victimes de cambriolage après avoir annoncé, en grande pompe, un voyage dans les Caraïbes? Ou cette autre femme qui s'est vue retirer ses prestations d'assurance chômage après avoir publié des photos d'elle croquées lors d'un voyage dans le Sud. Les pirates informatiques sont passés maîtres dans le vol d'identité via les réseaux sociaux. Certains s'en servent pour avoir accès à vos renseignements personnels. D'autres pénètrent dans votre ordinateur pour voler des mots de passe et des numéros importants : assurance sociale, carte bancaire, cartes de crédit et plus encore.Enfin, certaines personnes y consacrent tellement de temps dans une même journée qu'ils nuisent à leur vie professionnelle (vol de temps/travail livré en retard) et personnelle (relations affectives).

En conclusion

Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google Plus, Linked In ou les blogues, pour ne nommer que ceux-là, permettent de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver des fournisseurs ou des clients... Mais certains se dévoilent tellement qu'ils se retrouvent presque nus sur la Toile. En y pensant bien, avez-vous vraiment besoin de 200, 500 ou de 5000 amis? Car l'amitié, c'est bien plus qu'un visage sur un ordinateur.