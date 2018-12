L’hygiène publique, l’oubliée de toujours

Finalement, l’hygiène publique reste cette oubliée de toujours, ne semble point être prise en considération et demeure malheureusement à l’origine de tant de néfastes conséquences si nuisibles aux citoyens et à l’environnement. Nos rues et autres ruelles demeurent si sales, les ordures ont fini par s’imposer en décors ‘’tolérés’’ par ceux qui sont censés nous débarrasser, les intoxications alimentaires ont fini également par se banaliser et se compter en milliers de cas, de par la présence de ces établissements alimentaires où tout est permis. Quant aux rats devenus si nombreux un peu partout , ils semblent s’y plaire au sein des marchés publics où ils ont fini par signer un pacte de pacification avec les chats du coin, ceux qui rodent auprès des vendeurs de poissons et qui paraissent les méconnaitre pour l’instant et surtout n’osent point les attaquer. Ces rongeurs indésirables partout et vecteurs de maladies infectieuses redoutables se permettent de tracer déjà « des pistes pour rats » où ils déambulent sans la moindre inquiétude et sous les regards ahuris de certains clients. Ils n’attendent plus la tombée de la nuit pour faire la fête, ils se rendent d’un dépôt d’ordure à l’autre et certains assez hardis osent visiter les magasins de commerce du marché à la quête de nourriture. D’autres n’hésitent pas à se terrer, ils s’affichent en plein jour et osent s’ensoleiller sans se cacher en ces jours de froid rude. Malheureusement, ils ont fini par semer une terreur indéfinissable aux dames dont certaines n’osent plus se rendre en ce lieu squatté en permanence par ces bestioles d’horreur. Quant aux APC, elles paraissent avoir d’autres priorités du moment, elles s’occupent de l’embellissement de nos villes, à entretenir les pots de fleur et aménager des ronds points d’un coin à l’autre, et ont fini par avoir tant de penchants pour les palmiers qu’ils plantent à outrance. Les rats peuvent attendre, ils peuvent continuer à mordre les imprudents clients des marchés, semer la panique et les coloniser entièrement sans le moindre embarras… ! Alors qu’il ne suffisait juste pour lutter contre ces rongeurs que l’organisation d’une campagne de dératisation nécessitant la mobilisation d’un ouvrier et de quelques kilogrammes de raticide à mettre en appâts pour soulager définitivement les lieux squattés ressemblant trop aux décharges publiques où les rats désormais sont devenus les maitres du lieu et dépassent déjà en nombre les clients du marché en certains coins ! Quant aux autres manquements flagrants en matière d’hygiène publique, cette oubliée de toujours, que Dieu nous protège !