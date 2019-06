L’heure est-elle à la joie ?

Les citoyens sont sortis manifester leur joie et scander des slogans contre l’ancien Premier ministre et la «Issaba». Ils ont exigé que d’autres responsables, accusés de corruption et de dilapidation des derniers publics soient jugés et emprisonnés. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont carrément descendu en flammes Ouyahia qui est honni par les Algériens. Un internaute a fait observer que Ouyahia était rentré à la Cour suprême dans sa voiture Skoda, pour sortir dans un fourgon Mercedes à destination de la prison d’El Harrach. Dans un autre commentaire, on peut lire «qu’il mérite d’être enfermé avec des rats et des serpents», alors que d’autres ont ironisé que «Ouyahia sera privé de yaourt en prison». Plus loin, un internaute ironise : «Dorénavant, le peuple algérien pourra manger du yaourt sans être réellement inquiété par Ouyahia». Après avoir souhaité «un long séjour en prison à Ouyahia», un autre internaute a rappelé que « Ouyahia est rattrapé par le cours de l’Histoire puisqu’il a fini en prison après avoir jeté des cadres en prison dans les années 1990». Pour plusieurs internautes, il s’agit « d’une grande satisfaction morale pour les Algériens», relevant que «cette journée doit se fêter par une tournée de yaourt». Et dire que Ouyahia ambitionnait de devenir président de la République ! «Gloire au peuple algérien sans lequel l’Armée n’aurait osé entreprendre cet assainissement ». C’est avec ces propos que s’est exprimé l’ex ministre et président de Nida El Watan, Ali Benouari, sur l’arrestation de l’ex premier ministre Ahmed Ouyahia. Il a rappelé également qu’il était en conflit avec Ahmed Ouyahia depuis 1994. « J’ai toujours dit qu’Ouyahia ne peut pas diriger un pays. Il a fait de moi et des citoyens résidents à l’étranger de seconde zone », a-t-il déclaré.