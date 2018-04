L’extrémisme, ce mal étranger à l’Islam

L’extrémisme religieux ne semble point reculer en Algérie, de nouvelles tendances ont émergé de nouveau et avancent dangereusement, sous de nouvelles bannières. A travers plusieurs régions du pays ces mouvances sont devenues très actives sur les lieux qu’elles occupent. Elles ont des réseaux, des méthodes et surtout des moyens colossaux pour prendre le contrôle du fait religieux en s’autoproclamant détentrices de l’unique voie islamique. Certains de leurs adeptes sont très actifs et parfois arrivent même à faire main basse sur plusieurs mosquées et exercent d’énormes pressions sur les imams. Ces dernières ont pris des propensions alarmantes, voire dangereuses depuis quelques années, et menacent déjà et de nouveau l’unité du peuple. Les autorités algériennes ont pris conscience du danger. Aussi, se sont-elles résolues de livrer une lutte en amont et en aval contre un fléau qui menace la collectivité nationale. Le dernier rappel à l’ordre du Président de la République sur ce sujet, adressé à travers son message à l’occasion de la journée, n’est venu que mettre un terme à ces mouvances qui menacent le référent religieux et l’identité nationale et surtout siffler la fin d’un jeu si dangereux auquel se livrent les extrémistes de tous bords pour de sulfureux objectifs, en tentant encore une fois, de replonger le pays, dans un climat d’insécurité et d’instabilité que les Algériens rejettent en bloc.