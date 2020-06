L’ex-ministre Houda Faraoun devant la justice

L’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, sous la présidence de Bouteflika, Houda-Imane Faraoun, a comparu ce dimanche 28 mai 2020, devant le conseiller enquêteur de la Cour suprême à Alger. En effet, Houda Faraoun fut entendue par le conseiller enquêteur de la Cour suprême dans le cadre de l’enquête de corruption impliquant les frères Kouninef. L’ancienne ministre serait sous le coup d’une enquête en rapport avec sa gestion du secteur et la multitude d’affaires concernant l’octroi des marchés.