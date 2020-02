L’épouse de Anis Rahmani demande la clémence de Tebboune

Souad Azouz, journaliste et épouse du directeur général du groupe Ennahar, Anis Rahmani s’est adressée au président de la République Abdelmadjid Tebboune dans une lettre ouverte publiée sur le site Ennahar Online. « Vous n’êtes pas sans savoir la situation suite à la mise en détention provisoire du DG du groupe Ennahar. Je ne voudrais pas, dans cette présente lettre, m’approfondir dans des détails d’ordre judiciaire, ni mettre en doute la crédibilité de la justice. Mon époux, directeur général du groupe Ennahar croyait toujours en l’adage qui dit que « Mon pays m’est cher même s’il me lèse, les miens restent généreux même s’ils pensent du mal de moi ». écrit-elle dans sa lettre adressée au Président de la République au lendemain de la mise en détention provisoire d’Anis Rahmani. « Monsieur le Président de la République, vous êtes le premier magistrat du pays, nous comptons sur votre humanisme afin de vous demander d’intervenir pour atténuer notre souffrance. » ajoute-t-elle dans sa lettre. Par ailleurs, on apprend d’une source médiatique que les services secrets algériens, l'ex-DRS, vont réactiver les poursuites judiciaires à l'encontre d'Anis Rahmani pour atteinte grave à corps constitué à la suite de la diffusion le 9 octobre 2019 de l'enregistrement de sa communication téléphonique avec le colonel Smail, un haut gradé du DRS, et ex-chef du centre opérationnel Antar à Ben Aknoun. Aujourd'hui, rien ne peut bloquer cette action judiciaire d'autant plus que les deux principales branches des services secrets algériens, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été rattachées de nouveau à la Présidence de la République depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Après avoir bénéficié de l'impunité pendant des années, Anis Rahmani est rattrapé par son passé et cette future affaire judiciaire concernant l'enregistrement audio d'un officier du DRS dévoilé sur sa télévision Ennahar TV va provoquer certainement l'un des plus gros scandales de l'Algérie contemporaine.