L'envers de la démocratie..!

Hier, une image d’un jeune en train d'emmurer l'entrée de la mairie de Bejaia, m’a choqué au point où je me suis rappelé, les années sombres de l’Algérie, quand certains voulaient imposer la charia par le sang, tuer pour que leur idéologie règne, brûler pour que leur plan gagne, assassiner l’innocence pour que leur méchanceté gouverne, en résumé, tuer tout ce qui était beau dans cette Algérie pour fabriquer un Etat wahhabite.

Un arrêt sur image d’une connerie et narcissisme incommensurable, d’un citoyen, figure d’une frange qui rejette les élections, une minorité qui active sous le slogan de la démocratie, mais elle s’obscurcit, et refuse d’accepter le choix de la majorité du peuple qui a adopté la voix des urnes comme seule issue pour sauver le pays ! Un choix approuvé par une majorité, rejeté par cette minorité. Alors de quelle démocratie parle cette médiocrité qui s'infiltre dans une révolution pacifique, le Hirak, qui abolit la notion de la démocratie dictée au fil des temps, que la minorité doit respecter et suivre le choix de la majorité !

Evidemment, du moment où le vote est le seul et unique moyen d’élire un président, et que leur chance de pouvoir accéder à la Mouradia par le biais du scrutin sont minimes ou plutôt impossibles, ils chantent la chanson ‘’ transition’’ orchestrée dans les studios de Fafa, dans l’espoir d’être nommés pour gouverner, sans être élus. Une autre option pour contourner encore la démocratie, la voix du peuple !

Un arrêt sur image sur une minorité en manque du sens de la citoyenneté et du civisme, endoctriné par ‘’Après nous le déluge ‘’ qui manipule des jeunes innocents en quête d’un vrai changement. Mais impossible de bâtir une nation avec ces énergumènes qui s'habillent du manteau de la révolution pacifique tandis que leurs cerveaux dominés par des forces de l’extérieur et de ceux qui restent de la Issaba, avec mot d’ordre : chahuter les élections, obliger le pouvoir à se rétracter, nommer une période de transition, dont sa première mission sera la libération d’Ali baba et les quarante voleurs.

Un arrêt sur image qui précipite la question où va l'Algérie avec des manières pareilles ? Des gens qui scandent liberté et démocratie, emmurent l'entrée d’une mairie, et empêchent les citoyens des services de la commune, comment sera-t-il ce citoyen pour bénéficier du minium de services et que fera-il celui qui a besoin d’une autorisation d'énumération, acte de naissance ou autre ? Quand le degré de conscience est nul, le degré d'ignorance est maitre à bord ! Ils parlent de droit et liberté et offensent le droit et la liberté des autres au nom de la démocratie, alors qu’en vérité ils renferment une dictature dans leur tête…