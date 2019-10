L'énigme du 'terrain' de Kharrouba !

Aujourd’hui, c’est devenu la norme, presqu’une névrose. Les réseaux sociaux n’ont que ce mot (d’ordre) à la bouche : « combattre le Fassad ». Même si la lutte contre le blanchiment d’argent et la dilapidation du foncier, est déjà lancée par les services compétents de la justice et se traite avec une main ferme et approfondie, il y’a toujours ce toc et ce vulgaire qui se jouent sur l’espace bleu, l’irréel, qui tente à détourner l’opinion publique sur le réel. Donc il est beaucoup mieux de laisser l’appareil judicaire faire son boulot loin de toute influence :’’ chacun son métier, les vaches seront bien gardées’’ ! Conseille Moul Firma aux Faceboukeurs, avant de commencer son histoire avec la santé de Mostaganem… ! A l'heure de mettre sous presse, un message s’affiche sur l’écran du portable de Moul Firma : Salut, stp Moul Firma enquêtes sur la fameuse affaire des deux arrêtés délivrés pour le fameux terrain de 35000 m2 à Kharrouba octroyé à AZ… il y’a contradiction : ledit terrain est traversé par une route de 3000m2. Les responsables ont délivré un premier arrêté concernant une superficie de 35000m2 , après avoir été informés par les services de l’urbanisme qu’il est traversé par une route , ils ont refait un deuxième arrêté pour une superficie de 32000 m2… mais malgré ça le problème réside , la limite de la route n’est pas déterminée dans le deuxième arrêté ! Moul Firma, fatigué d’écrire sur les scandales du foncier, répond à son ami : pour moi, il est plus sage et préférable de diviser le terrain en deux lots et délivrer deux actes, de 16000m2 chacun, afin d’éviter la route, sauf s’Il y a anguille sous roche ! Moul Firma, sans nouvelles du cours des évènements de l’affaire de l’agence foncière, questionne son ami sur le sujet. L’ami de Moul Firma, bien branché à Alger, lui révèle, ‘’qu’hier, il avait reçu un autre message, l’informant, que l’ancien directeur Habib a été entendu comme témoin dans l’affaire, et que son bilan s’avère positif ,selon le message qui m’a été transféré , dit l’ami de Moul Firma , les Recettes de l’agence durant sa période 2012-2013 étaient de 148 milliards avec un solde de 63 milliards , réaffirmant que les transactions foncières , selon la circulaire N°274/1991, sont libres et ne sont pas soumises à aucune autre condition’’, explique l’ami de Moul Firma ! Je n’ai rien compris, réplique Moul Firma, je suis grisé par cette affaire de la vache foncière ! Laissant la justice faire son travail, elle seule pourra déterminer les zones d’ombre de cette affaire, avertit Moul Firma, avant de se confier à son ami au sujet d’une autre affaire qui va bientôt faire du bruit sur la scène publique : Il s’agit de la rénovation des immeubles , on parle de 14 marchés octroyés à un seul bureau d’étude pour une somme faramineuse de 180 milliards si on croit les sources , le grand problème , est que le responsable qui a livré le marché à l’option ‘’ Issa hadj-Hadj Issa’’ , est chef de la commission de l’ouverture des plis , chef de la commission des marchés et en même temps chef de l’évaluation des prix ! Avant de quitter son ami, Moul Firma, qui a failli à sa promesse de raconter l’histoire de la maladie de la santé de Mostaganem, promet encore une fois de révéler les dessous de ce secteur atteint du cancer de la négligence et d’insuffisance de volonté, mais avant, il devra recevoir son ami d’Oran qui va venir se recueillir sur la tombe de sa défunte maman au cimetière de Mostaganem !