L’énergie solaire, l’avenir de l’Algérie

Les énergies renouvelables sont une source d’énergie inépuisable. En Algérie, elles sont disponibles à volonté, sont diverses et variées, et peuvent devenir de véritables ressources, pouvant répondre à tant de besoins en matière d’électricité et autres produits énergétiques. Grâce à ces énergies peu polluantes, l’Algérie peut envisager un système de production énergétique prolifique plus respectueux de la nature et devenir un leader en la production de l’énergie solaire, de par l’immensité de son Sud. Ce dernier est largement plébiscité dans le secteur énergétique et se développe à vitesse grand V, par la production d’électricité grâce au photovoltaïque, mais aussi de chauffage grâce aux panneaux solaires thermiques, il peut être exploité à grande échelle dans des parcs prévus à cet effet ou à petite échelle chez les particuliers. Les panneaux solaires possèdent un meilleur rendement, surtout en zone très ensoleillée, ils conviennent tout à fait à des foyers du Sud du pays. Le solaire reste un domaine d’activité à priviléger par l’Etat, de par ses coûts d’investissement, son soutien public élevé et ses faibles émissions de carbone. Combinée au stockage d’énergie et aux solutions logicielles intelligentes, l’énergie solaire devient une source d’énergie fiable et moins coûteuse. Une ressource illimitée, contrairement aux combustibles fossiles. Les systèmes solaires sont faciles à installer et nécessitent très peu de maintenance. Les systèmes de cellules solaires ont une longue durée de vie d’environ 25 ans.L’énergie solaire génère également peu de déchets pouvant même être recyclable, il reste aussi un facteur positif très important pour développer certains territoires et le développement local. Le marché du travail concernant ces énergies peut aussi générer de nombreux postes d’emplois.. Pour résumer, ces énergies renouvelables permettent de réduire considérablement l’émission de CO2. Elles ne généreraient pas non plus de déchets radioactifs dangereux et leurs ressources seraient infinies grâce au vent, à l’eau et au soleil. En un mot, l’inauguration de la centrale solaire de Tamanrasset ne peut être que considéré comme un pas positif vers un avenir si riche en produits énergétiques.