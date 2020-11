L’enclave de Mellila sans visa pour les Algériens ?!

L’Espagne compte profiter du ‘’gel ‘’dans les relations entre l’Algérie et le Maroc à cause de l’ouverture de consulats au Sahara Occidental notamment des Emirats arabes unis et ce, en rajoutant une couche. En effet, les Espagnols souhaitent une reconnaissance de l’Algérie de ‘’l’espagnolité’’ de l’enclave de Mellila située en territoire marocain. Victor Gamero, président de l’autorité portuaire de Mellila, enclave espagnole située en territoire marocain, a adressé un courrier au gouverneur régional Eduardo de Castro afin d’avoir son « appui » pour un projet de desserte maritime avec l’Algérie. Il veut convaincre les hautes autorités espagnoles de la nécessité de l’ouverture d’une ligne maritime entre Mellila et le port algérien de Ghazaouet, selon le journal local Mellila Hoy. L’objectif de cette initiative est d’attirer les touristes algériens des régions frontalières avec le Maroc que Victor Gamero voit comme potentiels clients au marché de l’enclave. Le président de l’autorité portuaire veut aller plus loin en demandant à ce que les Algériens bénéficient des mêmes facilités que les citoyens marocains, selon la même source. Dans ses déclarations au journal Mellila Hoy, Gamero veut, en plus de l’ouverture de la desserte maritime entre Mellila et Ghazaouet, que les Algériens n’aient pas à demander un visa comme c’est le cas pour les autres ports espagnols. Si le projet aboutit, un Algérien pourrait avoir le droit d’entrer dans l’enclave espagnole avec uniquement son passeport ou sa carte d’identité nationale. Ces facilitations imaginées par Gamero, auraient, selon lui, l’effet de peser dans le choix des Algériens à privilégier la visite de Mellila par rapport aux autres villes côtières espagnoles. La fermeture des frontières terrestres en l’Algérie et le Maroc depuis 1994 a eu pour effet d’empêcher les Algériens d’entrer à Mellila, selon le président de l’autorité portuaire qui rêve d’une desserte maritime entre Ghazaouet et l’enclave espagnole. Il reste tout de même à savoir quelle est la position algérienne à ce sujet en prenant en compte également qu’une telle initiative pourrait avoir des réactions à Rabat.