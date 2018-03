L’eau, un enjeu pour la survie

Prenez un verre d’eau et tentez de lui attribuer une valeur. Elle dépendra du prix que vous l’aurez payé, bien sûr, mais également de l’usage que vous en ferez. Destinez-le à l’irrigation des terres et il deviendra financièrement rentable. Arrosez-en votre potager, et il vous rapportera le bien être excepté de quoi manger. Imaginez, maintenant, que le choix varie selon que vous soyez une femme ou un homme. À l’échelle individuelle, forcément, la question n’a pas de sens quand elle impliquerait qu’un homme ou une femme prend, par nature, telle ou telle décision. Elle devient plus intéressante à l’échelle sociétale, alors que les femmes demeurent de facto les premières usagères des ressources en eau sans en maîtriser, bien souvent, la gestion politique, aussi la question du gaspillage restera toujours posée pour se l’attribuer comme essentielle dans la vie de tous les jours.