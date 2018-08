L’eau de Nestlé interdite à la consommation ?!

L'eau de source de Sidi El Kebir a été "condamnée et interdite à la consommation", après avoir révélé la présence du vibrion cholérique, indique samedi le ministère de la Santé, dans un communiqué. Signalons l’eau minérale Nestlé est extraite de la source de Sidi El Kebir, ce qui laisse à penser que cette eau est potentiellement contaminée à en croire le ministère de la santé. "Le contrôle bactériologique de l’eau de source Hamr El Ain (Sidi El KEBIR) a révélé la présence du vibrion cholérique’’, ajoute le ministère. De ce fait, cette source, a été condamnée et interdite à la consommation", précise le ministère. Le Choléra est une infection contagieuse grave qui entraîne la mort, suite à des diarrhées aigües causées par le bacille Vibrio cholerae, qui se propage en l'absence d'hygiène ou suite à la consommation d'eau ou de fruits et légumes contaminés.