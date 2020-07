L’avocat, un fruit ‘’destructeur’’ de cholestérol présenté par une spécialiste

Particulièrement riche en matières grasses et vitamines, l’avocat contribue vigoureusement à diminuer le cholestérol, a expliqué une auteur de livres de cuisine à la radio Govorit Moskva (Moscou parle). Selon elle, ce fruit est incomparable par rapport aux autres aliments. L'avocat, fruit originaire du Mexique, présente de nombreux bienfaits pour la santé, a souligné à l’antenne de la radio Govorit Moskva (Moscou parle) l’auteur de plusieurs ouvrages de cuisine Olga Ivenskaïa. «La quantité de nutriments qu'il contient est particulièrement impressionnante, mais le plus important repose dans les acides gras polyinsaturés, qui sont nécessaires à notre organisme, à notre cœur. L’avocat est également plus riche en potassium que les bananes.» Mme Ivenskaïa a qualifié ce fruit de véritable «cocktail de santé» grâce au magnésium et à la petite quantité de sodium qu’il contient, ce qui rend l’avocat encore meilleur pour le cœur. Elle a aussi souligné que la chair de l’avocat est hypoallergénique, et que les parents peuvent donc la donner à leurs enfants jusqu'à un an. En outre, les substances que ce fruit contient contribuent à l’amincissement. «C'est une bonne graisse qui aide à détruire le mauvais cholestérol dans l’organisme. Et dans l'avocat lui-même, il n'y a pas de cholestérol», a résumé Mme Ivenskaïa.