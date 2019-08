L’avion transportant le ministre du tourisme fait demi-tour !

Ce lundi 26 août, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud devait se rendre à El Taref pour une visite de travail. Tout semblait bien se passer à l’aéroport d’Alger. Le ministre du tourisme s’installe avec sa délégation dans l’avion qui devait le mener à l’Est du pays, Annaba et de là, rejoindre la wilaya d’El Taref. Pourtant, après quelques minutes de vol, la surprise est générale quand l’avion fait demi-tour et atterrit sur le tarmac de l’aéroport Houari Boumediene à Alger. L’incident n’a pas manqué d’enflammer les esprits des adeptes de théories du complot, notamment sur le net. Que s’est-il passé ? Une montagne qui accouche d’une souris finalement puisqu’Ennahar Online rapporte qu’il ne s’agit que d’un simple problème technique, qui a forcé l’équipage à faire demi-tour.