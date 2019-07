L’autoroute est-ouest devait coûter seulement 3 milliards

Depuis décembre 1997, les autorités algériennes disposaient d’une étude technique approfondie et complète indiquant que le montant du projet de l’autoroute est-ouest était évalué à près de 3 milliards de dollars. Or, des années plus tard, l’autoroute est-ouest a fini par coûter à l’Algérie plus de 13 milliards de dollars, a rapporté le site Algérie-Part. Les autorités algériennes disposaient d’un véritable guide pour assurer le management de ce projet stratégique. Malheureusement, ce guide n’a pas été suivi et l’Algérie s’est retrouvée au cœur d’un énorme scandale de corruption à cause des pratiques obscures ayant entouré l’autoroute est-ouest. Et pour cause, comme l’indiquent les documents d’Algérie-Part, le coût d’investissement global de l’autoroute est-ouest ne devait pas dépasser les 300 milliards de Da, à savoir à peine plus de 3 milliards de dollars. Cette étude technique et expertise financière avait conclu qu’il faudrait dépenser 220 millions de Da par KM pour réaliser toute l’autoroute est-ouest.