L’autoroute ’’est-ouest’’, la fin d’un défi

L’autoroute ‘’Est-Ouest’’ , ce fameux projet autoroutier traversant toute l'Algérie de son est à son ouest et en reliant la frontière tunisienne près de la ville d'El Kala à la frontière marocaine près de celle de Maghnia en passant près des grandes villes algériennes du nord tel que Annaba, Skikda, Constantine, Setif, Alger, Chlef, Oran et Tlemcen, sur une distance de 1 216 km (1 720 km en comptant les routes annexes et les bretelles) va bientôt prendre et voir sa finalisation à 100% à la fin de l’année 2019 .À la fin des années soixante, des études de planification ont mis en évidence la nécessité d’une liaison autoroutière traversant la frange nord du pays d’est en ouest et n’ont pu se concrétiser qu’après une vingtaine d’années pour tant de raisons .Débuté difficilement dans les années 1990 et dépendants de financements extérieurs, le projet fut dynamisé et a été totalement payé par les deniers publics depuis l’année 2005.Sa construction est achevée à 85 % depuis 2013 et le reste des travaux se poursuit avec le concours d’entreprises nationales ( publiques et privées) et sera bientôt clôturé . En conclusion, cette autoroute demeure pour l’Algérie un des plus grands projets de travaux publics de l'histoire et un défi qui a fini par se relever, malgré son immense cout, estimé selon les experts à prés de 12 milliards de dollars. Aujourd’hui, l’Algérie peut se targuer d’avoir réalisé l’une des plus grandes et longues autoroutes du monde, malgré les sommes faramineuses déboursées, les multiples malfaçons et les acerbes critiques de ceux qui ne savent que se lamenter sur les réalisations du pays qui font tant d’envieux de par le monde.