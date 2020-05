L’ascension fulgurante de Tahkout révélée au grand jour

Son ascension fulgurante dans le monde des affaires laisse sans voix. L’aventure de Tahkout commence en 1984 avec la mise sur pied d’une petite société spécialisée dans la fabrication de chaussures. Elle porte son nom et ses deux frères y sont associés. L’entreprise prospère et ne semble se heurter à aucun problème particulier, mais l’aîné de la fratrie ne s’en suffit pas et décide d’aller de l’avant. En 1986, il monte une seconde société spécialisée cette fois dans les ventes et achats de pièces détachées. Trois ans passent (nous sommes en 1989), et cette fois c’est une société de transport public qui voit le jour. Les premiers bus privés de Mahieddine Tahkout desservent les lignes est de la capitale. Le transport s’effectue de Réghaïa vers Rouiba puis, progressivement, vers Alger. Puis le rythme s’accélère. Très vite, et sans que l’on sache alors comment, les entreprises en son nom se multiplient. Des sources bien au fait de ce dossier affirment que l’homme d’affaires parvient à monter pas moins de dix-huit entreprises entre 1989 et 2000. Il investit tous les domaines possibles et imaginables. Une énumération des secteurs d’activité auxquels il a touché permet de mieux cerner la situation : ses sociétés sont versées dans les activités commerciales, industrielles, de transport de voyageurs, transport de marchandises, location de véhicules, société de gardiennage, l’industrie plastique et pharmaceutique, la concession automobile...Une partie de l’empire Tahkout s’est mise en place. Entre 2013 et 2014, il décide d’entrer dans la cour des grands et procède au rachat de la chaîne de télévision privée de droit suisse Numidia News (qui devient Numidia TV) à un particulier. Mahieddine incarne alors l’image d’un homme d’affaires puissant qui loue un jet privé à une société d’aviation américaine, 16 000 dollars le mois. Officiellement, l’avion se trouve au service de la TMC (Tahkout Manufacturing Company). Lors de leur déplacement, ses frères et son fils l’utilisent naturellement aussi. Ses activités, l’essor qu’elles connaissent, la multiplication des domaines dans lesquels il agit, attirent, à différents moments, l’attention des services compétents, des rapports signalant des irrégularités sont transmis aux autorités mais ils restent sans suite.