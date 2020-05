La figure incontournable du théâtre et de la télévision Algérienne Hakim Dekkar, connu sous le nom artistique « Djeha » est infecté par Coronavirus. Le célèbre comédien est actuellement hospitalisé à l’hôpital de Constantine.Il est à noter que l’artiste Hakim Dakar, P/APC de Constantine et l’héros de la série Djeha et du monologue « Khabat Karaou », avait participé à une campagne de sensibilisation et de prévention contre la propagation du Covid-19 en Algérie.