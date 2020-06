L'arrêt de la vaccination met la vie des enfants en danger

Des millions d'enfants pourraient mourir de maladies évitables en raison des graves perturbations des programmes de vaccination causées par le coronavirus, mettent en garde les experts. Au moins 68 pays ont été touchés, certains ayant même complètement interrompu leurs campagnes de vaccination. L’Organisation mondiale de la santé a conseillé à de nombreux pays de suspendre les vaccinations pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. Mais aujourd'hui, elle fait partie des nombreux groupes qui s'inquiètent des conséquences à long terme. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Sabin Vaccine Institute et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, s'inquiètent également de ce que des milliers d'enfants pourraient mourir chaque jour inutilement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les services de vaccination ont été si gravement perturbés, notamment:- la crainte des parents d'attraper le Covid-19 s'ils quittent la maison,-les travailleurs de la santé sont déployés pour faire face à la pandémie, -des problèmes d'acheminement des vaccins aux cliniques. Au moins 80 millions de personnes de moins d'un an sont en danger. Estimation du nombre de bébés qui ne sont pas vaccinés à cause de la pandémie de coronavirus :-Asie du Sud-Est - 34,8 millions -Afrique - 22,9 millions. Les épidémies actuelles de maladies mortelles évitables : rougeole,, choléra et fièvre jaune. Selon une modélisation récente de l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, la perturbation de ce type de services de santé essentiels pour les femmes et les enfants pourrait entraîner la mort de 6 000 enfants supplémentaires chaque jour. Mais cette situation potentiellement dévastatrice peut encore être évitée, "si les gouvernements agissent maintenant". Ces avertissements sont lancés alors que les dirigeants mondiaux se réunissent virtuellement pour le Sommet mondial sur les vaccins, jeudi, organisé cette année par le Royaume-Uni.