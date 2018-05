L’armement : une finalité civile

Nombreux sont les pays en voie de développement qui cherchent à produire eux-mêmes leur armement par un concours de raisons politiques, militaires et économiques. En particulier, comme les industries d’armement emploient quelques-unes des technologies les plus sophistiquées, on pense que le pays va s’engager sur le chemin de la modernisation. Si un petit nombre d’entre eux seulement ont réussi à mettre en place une telle production, de nombreuses questions émergent concernant les formes qu’ont prises les relations entre ce secteur si spécifique et les économies nationales. La question mérite d’être posée, puisque diverses estimations évaluent la production d’armes dans ces pays entre 3 et 7 millions d’emplois et à un chiffre d’affaires de 18 à 24 milliards de dollars, ce qui est loin d’être négligeable par rapport à leur production totale. Un des postulats à l’origine de ce choix a souvent été que les industries d’armement constituent un facteur d’industrialisation. Ce secteur est original, car il ne constitue pas une activité industrielle en soi, mais se présente comme une multitude d’intersections entre différentes activités industrielles dans le domaine des biens d’équipement. Il peut être perçu comme un sous-ensemble productif organisé autour de finalités clairement identifiables, soumis à des contraintes spécifiques et doté d’une dynamique autonome par rapport au reste des activités économiques (bien qu’en interaction avec ces dernières). Ainsi, malgré l’hétérogénéité des métiers concourant à la production d’armement, il existe un ensemble de relations (marchandes et non marchandes) et de modalités d’organisation qui crée en fait l’unité de cette sphère industrielle - constituant un « méso-système ». En raison de cette caractéristique, la création d’une industrie de défense passe nécessairement par la mise en place de secteurs industriels pouvant également avoir des finalités civiles.