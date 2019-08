L’argent pour Boumerdes et les ordures pour Mosta !

Le jeune DRH de l’hôpital de Mostaganem a démenti les propos de Moul Firma au sujet des scandales des œuvres sociales par le billet d’un droit de réponse envoyé au journal par voie d'huissier de justice au frais de la princesse, alors que le droit de réponse est un droit préservé par la loi et qui est publié gratuitement . Sauf que l’intéressé qui a répondu avec l’argent du contribuable, n’a pas tout dit sur le fameux ancien siège de la médecine de travail qui se trouve en face de la mosquée EL Badr ? Cette bâtisse, composée de deux appartements F4 voisines situées au dernier étage, a été transformée et aménagée aux frais du budget de l’hôpital en belle résidence pour le DRH, qu’il occupe actuellement, et avec le temps elle fera sûrement l’objet d’un désistement, comme les autres bâtisses (centres de santé) du dit hôpital, détournés de leur vocation ! Moul Firma a tenu de rafraîchir la mémoire des responsables de la santé que leur secteur est plus malade que les autres secteurs, et le retard dans le projet de l’hôpital de Kharrouba qui traine depuis 2007 , et a qui a bouffé 224 milliards de cts sans être opérationnel, en est la preuve de la bonne gestion des sieurs de la santé ! Enfin, revenons-en à nos moutons et parlons de notre vache laitière de l’épic Mosta Propre. Les trois heureux fournisseurs, incontournables des achats et des travaux. Selon les informateurs de Moul Firma, il s’agit de Hamoum lotfi, Massi nour tous les deux de Boumerdes et Benatia Benkadour de Sirat. Ces derniers avec la complicité des responsables de l’Epic bouffent des gros marchés de fournitures de lampes et accessoires, plantes et autres travaux d’aménagement. Le cas d’achat de près d’un milliard de cts de plantes, et les aménagements des Parking Sablettes/Salamandre : renouvellement des poteaux électriques, les crosses électriques, les balises et autres à 1milliard 180 millions de cts par consultation attribués à l’un de ces trois fournisseurs dont son registre ne contient pas d’articles ‘’électricité’’ en utilisant le camion de l’épic pour les travaux ! Moul Firma se rappela, que la loi stipule que toute transaction dépassant le seuil de 1.2 milliard de cts est considérée comme marché public et devrait se soumettre à un avis d’appel d’offre national, mais les génies de l’Epic ont ôté une petite somme de quelque 20 millions de cts pour ne pas atteindre le seuil du marché public pour le passer en consultation restreinte à leurs amis. Les informateurs ont rappelé à Moul Firma que les ‘’balais ‘’ sont importés d’Alger par l’Epic. Aux dernières nouvelles, l’Epic avait engagé 14 milliards de cts pour achat de matériel, achat de camion grue de Haddad, 4 véhicules cadets Volkswagen d’El-Almi (Sovac), tous les deux en prison. Les Volkswagen ont été affectés, l’une à madame Dalila, une à Moul Chapeau et une au directeur ‘’Moul Cachet’’. Avant de plier le dossier, Moul Firma vient de recevoir une communication de son ami d’Alger l’informant, que le trio gestionnaire de l’Epic devra passer à l’audition sur sa gestion douteuse et le recrutement de leurs parents dans des postes clés pour assurer leurs arrières. Le directeur Blidi a en effet recruté son fils au poste de chef de service de l’éclairage et espaces verts, et le frère de l’ancien général Belkecir au poste de chef de service des moyens et matériels et responsable des parkings, alors qu’il est un simple chauffeur sans bagages. Tandis que les pauvres éboueurs perçoivent des salaires de 24 mille DA, madame Dalila perçoit le salaire de 11 millions de cts et habite dans la résidence des directeurs exécutifs avec voiture de service, tandis que le directeur et son collègue Moul Chapeau perçoivent plus de 12 millions de cts par mois, chacun ! Avant, de quitter, Moul Firma s’interroge sur les recettes (argent liquide) des parkings véhicules de la Salamandre, les Sablettes, et parking à étages de la Pépinière..! Nous y reviendrons sur ce sujet une autre fois. …