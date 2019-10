L’archive des activités de Bouteflika "supprimée"

Le site internet de la présidence de la République algérienne a fait peau neuve. La nouvelle mouture s’est aussi débarrassée de toutes les archives relatives à l’ère Bouteflika. Comme si la Présidence de l’Algérie n’avait pas d’existence antérieure à avril 2019. En effet, Abdelaziz Bouteflika avait démissionné de son poste le 2 avril 2019. En effet, le site el-mouradia.dz a un nouveau visage. Mais les concepteurs n’ont pas fait de grands efforts pour faire du site de la Présidence un outil attrayant. Il faut dire qu’il a été conçu de la plus rudimentaire des manières. Mais ce qui attire le plus dans cette nouvelle version, c’est le fait que l’on n’y trouve aucune trace des vingt ans de règne de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika. En fait, la plus ancienne publication du site remonte au 9 avril 2019, soit sept jours après la démission forcée du prédécesseur de Abdelkader Bensalah.