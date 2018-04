L’année scolaire sera- t-elle sauvée ?

Les établissements solaires semblent reprendre les cours d’études avec un goût d'un deuxième trimestre gâché à cause des grèves, avec de nouvelles menaces brandies déjà par certains syndicats. Certes, les revendications syndicales, qui ne paraissent rien avoir d'irréprochable en soi, risquent par malheur de gâcher l'année scolaire et mettre à mal l'avenir de millions d'écoliers et de lycéens, surtout a l’approche des examens de fin d’année. Malheureusement, le système éducatif a fini par se miner davantage et demeure de plus en plus menacé par les grèves cycliques des enseignants affiliés à toute une multitude des syndicats. La crise tend a s’accentuer avec la reprise de la grève par certains syndicalistes qui ne fléchissent pas, elle se fait est beaucoup plus ressentie dans les cycles moyens et secondaires, dont les eleves sont appelés a passer dans quelques semaines, des examens. Les rencontres proposées par la ministre de l’éducation, ne peuvent qu’être vivement saluées par les syndicats, dont certains ont tendance a les rejeter et fermer la porte au dialogue, tant espéré. Ces dernières, qui paraissent être de la dernière chance, peuvent fortement influer sur l’année scolaire qui risque fort d’être blanche, et vouer les milliers d’élèves a la refaire. Quant aux parents d’élèves, un peu dépassés par la situation, ils n’ont qu’une marge de manœuvre très réduite et demeurent très éloignés des instances de décision et de négociations entre syndicats et état pour pouvoir influer sur cette balance qui ne tient a s’équilibrer pour le bonheur des élèves et d’une bonne année scolaire