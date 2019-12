L’ancien ministre Mohamed Hattab auditionné

L’ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, a été auditionné, lundi, par le conseiller enquêteur à la Cour suprême. Ancien wali de Sidi Bel Abbès et de Béjaïa, Hattab devait répondre, à ce titre, aux questions du magistrat sur des faits liés à la corruption dans le dossier ‘’Amenhyd’’, société appartenant aux frères Chelghoum, en détention provisoire depuis août passé, et spécialisée dans le domaine de l’hydraulique. Une affaire qui éclabousse, également, Abdelmalek Sellal, Hocine Necib et trois autres walis.