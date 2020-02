L’ancien chauffeur du général Toufik libéré

L’ancien chauffeur du général Mohamed Mediene dit Toufik, ainsi que Tarik Amirat, ancien coordinateur général des services secrets algériens auprès de l’ambassade d’Algérie en France, ont été libérés la semaine dernière, a rapporté le quotidien Le Soir d’Algérie. Tarik Amirat a été accusé de ne pas avoir révélé l’existence des entretiens qui ont eu lieu entre une délégation française de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et les responsables des services secrets algériens, dans l’affaire « complot et atteinte à la hiérarchie militaire » d’avril dernier, impliquant le général Tartag et Toufik. Tarik Amirat a été jugé par le tribunal militaire de Blida, et condamné à une année de prison. Son affaire a été rejugée, la semaine dernière, par le même tribunal qui a décidé de le condamner à huit mois de prison ferme, et quatre mois avec sursis. L’ancien chauffeur du général Toufik a été aussi libéré, selon la même source. Il est à noter que l’arrestation de ce chauffeur est intervenue peu de temps après l’arrestation du général Toufik.