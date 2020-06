L’ambassadeur de l’Algérie en France regagne son poste

L’ambassadeur de l’Algérie en France, Salah Lebdioui, a regagné son poste à Paris, a annoncé, le mardi 16 juin 2020, selon plusieurs médias. Le diplomate algérien a été rappelé pour consultation à Alger le 27 mai dernier, après la diffusion de deux documentaires sur des chaines de la télévision publiques françaises sur le Hirak. Les documentaires n’ont pas été du goût des autorités algériennes, qui ont dénoncé des « attaques contre le peuple Algérien et ses institutions, dont l’Armée nationale populaire ». En effet, le ministère algérien des Affaires étrangères avait indiqué que « le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la Chaîne Parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d’expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l’ANP et sa composante, la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) ».