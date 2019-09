L’ambassadeur de Russie dénonce une manipulation du FLN

L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a, lors d’une conférence de presse tenue dimanche à l’ambassade de ce pays à Alger, démenti avoir fait une déclaration qui pourrait être interprétée comme «une ingérence étrangère de la Russie dans les affaires intérieures de l’Algérie». Dans ce sens, l’ambassadeur de la Fédération de la Russie a souligné que « la rencontre s’est déroulée dans les normes et les critères diplomatiques reconnus dans les rapports entre les Etats et aussi les partis politiques agréés et aussi le mouvement associatif», et d’ajouter «la Fédération de la Russie a une relation exemplaire avec l’Algérie qui remonte à la période du Mouvement de Libération nationale et qui s’est consolidée depuis son indépendance à nos jours », a-t-il souligné. Des rapports stratégiques

L’ambassadeur de la Russie a rappelé le contenu de la rencontre en indiquant que «les deux parties ont procédé à la discussion des questions de la situation politique actuelle en RADP et de plusieurs aspects des relations bilatérales ainsi que leur intensification dans le domaine des liens interparlementaires», a rappelé l’ambassadeur de la Russie. Dans le même ordre d’idées, l’ambassadeur de la Russie a rappelé la position constante de son pays à l’égard du pays ami, à savoir l’Algérie, en précisant que « nos rapports avec l’Algérie sont stratégiques et fraternels. La Russie ne s’ingère jamais dans les affaires internes des pays en général et de l’Algérie en particulier. Plus que ça, la Russie depuis l’émergence des événements que connaît l’Algérie a considéré que ce qui se passe là-bas relève des affaires internes de ce pays ami », a souligné l’ambassadeur

de la Russie.