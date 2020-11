L’affaire Khalifa officiellement réouverte

Le procès Khalifa Bank s’est ouvert, hier, pour la troisième fois, devant le tribunal criminel près la cour de Blida. La Cour suprême avait cassé le verdict en appel, prononcé le 23 juin 2015, et renvoyé l’affaire pour un autre procès en raison de «la non-audition de certaines parties entre accusés et témoins». Pour les plus avertis, cela oblige le tribunal à respecter les points de droit sur la base desquels la Cour suprême a cassé le jugement et implique la demande probable, «à la fin du procès», «d’une enquête complémentaire». Sur les 94 accusés condamnés, seul Abdelmoumen Khalifa, auquel une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été infligée, est encore en détention depuis son extradition de la Grande-Bretagne, en décembre 2013. Il a été reconnu coupable «sans circonstances atténuantes, des faits d’association de malfaiteurs», de «faux en écriture publique», de «vol qualifié au détriment de Khalifa Bank», d’«escroquerie», de «banqueroute frauduleuse» et d’«abus de confiance au détriment des déposants». Le tribunal criminel de Blida a prononcé sept peines de réclusion allant de 3 à 10 ans, dix autres allant de 3 ans de prison ferme à un an avec sursis et 52 acquittements. L’ensemble des accusés condamnés ont purgé leurs peines, à l’exception de ceux, condamnés par contumace et qui sont toujours en état de fuite à l’étranger, dont Amirouchane Nadia, épouse de Abdelmoumen Khalifa, Keramane Abdelwahab, ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, Keramane Abdenour, Keramane Yasmine, Kebbache Ghazi, Tayebi Sakina, Salim Moulay, Nanouche Mohamed, Baïchi Fouzi et Krim Smaïl.