L’acteur Abdelkader Djeriou arrêté par la gendarmerie

L’acteur, Abdelkader Djeriou, connu pour ses positions en faveur du Hirak a été arrêté par des gendarmes à Oran. En effet, selon le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD), l’acteur qui a fait vibrer les millions de téléspectateurs algériens lors du mois du Ramadhan dernier dans la série Wlad Lahlal, a été interpellé vendredi par la gendarmerie nationale alors qu’il se dirigeait vers Oran. Même si pour l’instant aucune information n’a été communiquée sur les raisons et le contexte de cette arrestation; l’annonce publiée par le CNLD a suscité rapidement une vague d’indignation et de soutien chez des internautes algériens qui exigent la remise en liberté de l’artiste. Selon le journaliste, Redouane Boussague, Djeriou sera présenté, aujourd’hui, par devant le procureur près le tribunal de Oued Tlelat pour incitation au rassemblement non armé.