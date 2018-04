L’absentéisme tue Algérie Poste

Dans un document émanant de la direction de la formation et de perfectionnement d’Algérie Poste, il est clairement indiqué que les absences très élevées des employés lors des sessions de formation organisées en 2017 ont causé des pertes financières considérables à Algérie Poste. Le Directeur Central de la Formation et de Perfectionnement d’Algérie Poste, M. Bouremani, tire la sonnette d’alarme et réclame de la rigueur pour éviter ces pertes en 2018. Il va jusqu’à menacer les absentéistes de les soumettre aux dispositions réglementaires en vigueur, à savoir des sanctions administratives très sévères. Ce constat amer démontre le relâchement et le manque d’engagement qui prévalent au sein de cette institution publique. Algérie Poste nourrit depuis années les critiques des Algériens en raison de sa bureaucratie révoltante et de ses défaillances répétitives.