L’Université Djilali Liabès fait son entrée dans le classement mondial

L’Université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès a réussi à se frayer une place dans le classement thématique de Shanghai pour l’année 2020. Ainsi, l’Université Djilali Liabès s’est illustrée dans trois thématiques différentes, dont le Faculté de génie civil s’est positionnée dans le TOP 150 (101-150), celle de génie mécanique dans le TOP 300 (201-300) tandis que la Faculté de science et ingénierie des matériaux s’est classée dans le TOP 500 (401-500). A cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) Abdelbaki Benziane a tenu à remercier le recteur de la seule université algérienne qui se distingue pour les efforts consentis pour le progrès de la recherche scientifique en Alger et l’entrée dans le classement mondial dans des spécialités importantes. En outre, il a incité les responsables concernés à poursuivre les efforts dans le cadre du soutien et d’encouragement des chercheurs afin que l’Université algérienne retrouve sa place.